مرشح اليمين المتطرف في انتخابات البرازيل يتحسن بعد طعنه

قال مستشفى، اليوم الأحد، إن جاير بولسونارو، المرشح اليميني الذي يتصدر استطلاعات الرأي في سباق انتخابات الرئاسة البرازيلية، تحسنت صحته بشكل ملحوظ بعد طعنه الأسبوع الماضي أثناء حملة انتخابية.

وما زال بولسونارو (63 عاما) في العناية المركزة إذ تبقي ثقوب في أمعائه، والأطباء في حالة ترقب لاحتمال حدوث عدوى. وفقا لـ"رويترز".

© AP Photo / Eraldo Peres بعد أن كان في حالة حرجة… استقرار حالة المرشح لرئاسة البرازيل الجريح

ونشر مستشفى أينشتاين بساو باولو في بيان مكتوب إن المرشح يمضي المزيد من الوقت خارج الفراش لكنه ما زال يتغذى بالمحاليل.

وزاد الهجوم على بولسونارو بسكين، يوم الخميس، من تعقيد أكثر انتخابات يصعب التنبؤ بنتيجتها في البرازيل منذ ثلاثة عقود. وأسفرت تحقيقات في الفساد عن سجن عشرات من كبار رجال الأعمال والساسة في السنوات القليلة الماضية. وأثارت تلك الفضائح غضب الناخبين.

وتحتجز الشرطة مشتبها به، واكتفت بالقول إنها تواصل التحقيقات ولم تعرف بعد دافع الجريمة. لكن المهاجم قال للشرطة إنه طعن بولسونارو يوم الخميس "بأوامر من الرب".