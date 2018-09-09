احتجاز أفغانيين للاشتباه في قتلهما رجلا في شرق ألمانيا

ذكرت الشرطة ومكتب المدعي العام الألماني، اليوم الأحد، أن شابا ألمانيا عمره 22 عاما لقي حتفه الليلة الماضية في بلدة كوتن وأن السلطات احتجزت اثنين من الأفغان للاشتباه في قتله.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الشرطة والمكتب في بيان مقتضب: "جرى احتجاز أفغانيين للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل، ولم تتضح بعد أسباب الواقعة وملابساتها على وحه التحديد".

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE ميركل تتهم حزبا من اليمين بإذكاء التوتر العرقي في ألمانيا

وتأتي وفاة الشاب بعد مقتل ألماني آخر في مدينة كيمنتس، جنوب شرقي كوتن، التي ألقي فيها القبض على طالبي لجوء أحدهما سوري والآخر عراقي.

وأثار حادث القتل بكيمنتس في 26 أغسطس/آب أعنف احتجاجات يمينية في عقود، حيث تجمع كل من المحتجين اليمينيين واليساريين في كوتن للتظاهر مع حلول المساء.

ونقلت صحف ألمانية عن رئيس وزراء الولاية راينر هاسلوف، قوله: "على الرغم من كل المشاعر، يتعين رفض كل محاولة على الإنترنت لتحويل كوتن إلى كيمنتس ثانية".

يذكر أن ألمانيا منقسمة بشدة بشأن قرار المستشارة أنجيلا ميركل عام 2015 بالسماح باستقبال أكثر من مليون مهاجر، كثير منهم لاجئون من حروب سوريا والعراق وأفغانستان.