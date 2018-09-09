احتجاز أفغانيين للاشتباه في قتلهما رجلا في شرق ألمانيا

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الشرطة والمكتب في بيان مقتضب: "جرى احتجاز أفغانيين للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل، ولم تتضح بعد أسباب الواقعة وملابساتها على وحه التحديد".
وأثار حادث القتل بكيمنتس في 26 أغسطس/آب أعنف احتجاجات يمينية في عقود، حيث تجمع كل من المحتجين اليمينيين واليساريين في كوتن للتظاهر مع حلول المساء.
ونقلت صحف ألمانية عن رئيس وزراء الولاية راينر هاسلوف، قوله: "على الرغم من كل المشاعر، يتعين رفض كل محاولة على الإنترنت لتحويل كوتن إلى كيمنتس ثانية".
يذكر أن ألمانيا منقسمة بشدة بشأن قرار المستشارة أنجيلا ميركل عام 2015 بالسماح باستقبال أكثر من مليون مهاجر، كثير منهم لاجئون من حروب سوريا والعراق وأفغانستان.
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