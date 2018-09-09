رسالة من وزير الخارجية الإيراني لجميع اليهود حول العالم

بعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، برسالة إلى جميع اليهود في بلده وأنحاء العالم، بمناسبة السنة العبرية الجديدة.

وقال ظريف عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأحد: "أتمنى لكل اليهود من بني وطني وفي جميع أنحاء العالم عامًا جديدًا سعيدًا جدًا زاخرًا بالسلام والوئام. عيد سعيد عليكم في رأس السنة العبرية".

وتأتي تهنئة ظريف في ظل توتر حاد للعلاقات بين بلاده وإسرائيل، التي أعلنت شنها أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا، وهددت بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في العراق.

As the sun gives way to the moon, I wish all my Jewish compatriots and Jews worldwide a very Happy New Year filled with peace and harmony. Happy Rosh Hashanah.

سال نو یهودی مبارک. pic.twitter.com/hG4UgqNV8j — Javad Zarif (@JZarif) September 9, 2018

ونشر ظريف صورا للاحتفالات التي أقامتها الطائفة اليهودية في إيران.

وأفادت العديد من الإحصائياتا، بوجود ما يقدر بنحو 10 آلاف إلى 20 ألف يهودي في إيران، ويعتقد بأنها أكبر طائفة يهودية في الشرق الأوسط خارج إسرائيل.