فنزويلا تندد بخطط التدخل العسكري الأمريكي بعد تقرير إعلامي

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي الولايات المتحدة بالسعي للتدخل في بلاده ودعم مؤامرات عسكرية، وذلك بعد ورود تقرير عن أن مسؤولين أمريكيين التقوا مع ضباط بالجيش الفنزويلي لبحث مخطط انقلاب.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت أمس السبت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدت اجتماعات سرية مع ضباط متمردين بالجيش الفنزويلي في السنة الماضية لبحث خططهم للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين أمريكيين وقيادي سابق بالجيش الفنزويلي شاركوا في المحادثات، لكنها لم تكشف عن أسمائهم، بحسب مانقلت "رويترز".

© REUTERS / Leah Millis الخارجية الأمريكية تدعو رئيس فنزويلا لاحترام حقوق الإنسان والدستور

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا على تويتر أمس السبت "إننا نندد بخطط حكومة الولايات المتحدة للتدخل ودعمها للمتآمرين العسكريين ضد فنزويلا".

ولم ينف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جاريت ماركيز التقرير، لكنه قال في بيان إن "السياسة الأمريكية التي تفضل العودة السلمية المنظمة إلى الديمقراطية في فنزويلا تظل كما هي دون تغيير".

كان ترامب قال العام الماضي إن الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات فيما يتعلق بفنزويلا، بما في ذلك "الخيار العسكري".