ألمانيا تدرس إمكانية المشاركة بالهجمات الأميركية والفرنسية والبريطانية على سوريا

تدرس وزارة الدفاع الألمانية إمكانية المشاركة في الهجمات التي قد تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في حالة استخدام أسلحة كيماوية هناك، وجاء ذلك حسبما كتب صحيفة "بيلد".