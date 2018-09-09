مسؤول نووي إيراني: نهدف لزيادة قدرتنا على تخصيب اليورانيوم

وكان صالحي قد قال في يونيو/حزيران، إن منشأة "نطنز" النووية ستكتمل في غضون شهر.
وأضاف صالحي "آية الله خامنئي أمرنا بإقامة قاعة متطورة للغاية لإنشاء أجهزة طرد مركزي حديثة وهذه القاعة جرى الانتهاء حاليا من إنشائها وتجهيزها".
وذكر صالحي أن خطط إيران المعلنة لبناء مفاعلات نووية للسفن "تتقدم بشكل جيد لكن ستستغرق عشرة إلى 15 عاما لاستكمالها"، بينما لا تزال متقيدة بشروط الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
وأكمل صالحي "خطوة ثالثة ردا على انسحاب الولايات المتحدة ربما تتخذ لتعليق بعض القيود في إطار الاتفاق النووي، منها على سبيل المثال المتعلقة بحجم التخصيب ومستواه".
وأضاف صالحي "الاحتمال الأخير يمكن أن يكون انسحابا كاملا من الاتفاق النووي، وهو ما آمل ألا يحدث، بمساعدة الدول الموقعة المتبقية، لأن الجميع سيعاني".
ويقول المسؤولون الإيرانيون إنهم سيحددون ما إذا كانوا سينسحبون من الاتفاق النووي لعام 2015 بعد دراسة حزمة أوروبية مقررة من الإجراءات الاقتصادية التي قد تساعد في إزالة أثر العقوبات الأمريكية.
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