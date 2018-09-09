سوبيانين يتصدر نتائج انتخابات عمدة موسكو

يتصدر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، الانتخابات البلدية في العاصمة بحصوله على نسبة 68.77 المئة من الأصوات، وجاء وفقا بيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد معالجة 0.21 بالمئة من البروتوكولات.

موسكو — سبوتنيك. وفقا للجنة الانتخابات المركزية، حل مرشح الحزب الشيوعي الروسي، فاديم كومين ثانيا بحصوله على نسبة 11.39 بالمئة.

ووفقا للقانون، فإن الأحد الثاني من شهر سبتمبر، من السنة التي تنتهي فيها مدة صلاحية الولايات، هو يوم التصويت الموحد لانتخابات قيادات هيئات سلطة الدولة في الكيانات التأسيسية لروسيا الاتحادية وهيئات الحكم الذاتي المحلية، ويوم التصويت لانتخاب البرلمان الروسي "الدوما"، لفترة جديدة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع يوم 4 نوفمبر / تشرين الثاني، على قانونا يجمع انتخابات البرلمان الروسي "الدوما" بغرفتيه، مع اليوم الواحد للانتخابات بسائر روسيا.