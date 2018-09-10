الإعلان عن حكومة جديدة في مالي من 32 وزيرا من بينهم 11 امرأة

نواكشوط — سبوتنيك. وتضم الحكومة 32 وزيرا من الأغلبية التي ساندت الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبعض التكنوقراط، وحصلت النساء على 11 حقيبة وزارية من بينها وزارة الخارجية.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر مالي مطلع، أنه سيتم، في غضون الساعات الـ 24 القادمة، الإعلان عن تشكيلة الحكومة المالية الجديدة برئاسة سومايلو بوباي مايغا.

© REUTERS / تجديد الثقة في رئيس حكومة مالي

وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" يوم السبت، أنه "في ظرف 24 ساعة سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة المالية من الأغلبية التي ساندت الرئيس في الانتخابات الرئاسية".

وأعلن الأمين العام لحكومة مالي مصطفى بن بركة عن قائمة أعضاء الحكومة الجديدة في بث مباشر للتلفزيون الرسمي، وتتكون الحكومة من 32 عضوا من بينهم 11 امرأة، مقابل 36 عضوا في الحكومة السابقة التي تم تشكيلها في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وهذه هي أول حكومة في الولاية الثانية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي أعيد انتخابه في 12 آب/ أغسطس الماضي.

واحتفظ أغلب الوزراء بحقائبهم في التشكيلة الجديدة بينما غادر بعض الوزراء وتغيرت مناصب بعض الوزراء كوزير الخارجية تيام كوليبالي الذي أصبح وزيرا للعدل، وعينت كاميسا كامارا (35 عاما) وزيرة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رغم أنها حديثة العمل في الدبلوماسية المالية، حيث عينت في تموز / يوليو، الماضي مستشارة في وزارة الخارجية.

ويقود الحكومة وزير الدفاع السابق سوميلو بوبي مايغا — 64 سنة — الذي عين لأول مرة رئيسا للحكومة في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولعب دورا حاسما في فوز كيتا في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة قوية مع مرشح المعارضة سوماييلا سيسي.