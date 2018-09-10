كيم جونغ أون يؤكد استعداده لزيارة روسيا للقاء بوتين

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن زيارة رئيس جمهورية كوريا الشمالية، كيم جونغ أون إلى روسيا قد تتم قبل نهاية العام الحالي.

© Sputnik . Aliksei Nikolskei بوتين يؤكد استعداده لقاء كيم جونغ أون في أقرب وقت

بوينغ يانغ — سبوتنيك . وقالت ماتفيينكو للصحفيين قبل مغادرتها بوينغ يانغ، إن "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعتزم الاستجابة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا، في المستقبل القريب".

وأضافت: "آمل أن تتم هذه الزيارة في المستقبل القريب، قبل نهاية العام".

وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، قد التقت مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم السبت في العاصمة الكورية الشمالية.