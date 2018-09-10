برلماني إيراني: أمريكا والسعودية تسعيان لإشعال حرب بين العراق وإيران

اتهم عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسين تقوي حسيني، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة والسعودية بمحاولة الوقيعة بين العراق وإيران، مشيرا إلى وجود مشتركات كبيرة بين طهران وبغداد، وذلك بعد أيام من مهاجمة متظاهرين غاضبين بمدينة البصرة القنصلية الإيرانية.

طهران — سبوتنيك. وبحسب وكالة نادي الصحفيين الشباب، قال حسيني، "عمل الولايات المتحدة والسعوديون على محاولة خلق حرب بين إيران والعراق، بواسطة إيجاد انقسامات وخلافات، وأن تثير الرأي العام ضد إيران".

وتابع، "لدى إيران والعراق نقاط مشتركة في مختلف المجالات، وخاصة الشؤون الدينية، وأعتقد أن هدف الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل أن يطغو على هذه القضية".

يتبع…