إعادة فتح محطة قطارات في لندن بعد التعامل مع تحذير أمني

نجحت الشرطة البريطانية في التعامل مع تحذير أمني أدى إلى إغلاق محطة قطارات شرق لندن، وفقا لما ذكرته هيئة السكك الحديدية الوطنية.

وكانت الشرطة البريطانية قد أغلقت، اليوم الاثنين، محطتي "ستراتفورد" للقطارات وقطارات الأنفاق، بسبب الاشتباه في سيارة مريبة توقفت بالقرب من مركز تجاري في العاصمة لندن، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

#Newham #E20 #Stratford Underground Station has just re-opened having been evacuated.



However Westfield Avenue remains closed whilst Police continue to deal with an ongoing incident.



Reports suggest a suspicious vehicle in the area.



Photo’s: @LPC1231 pic.twitter.com/0r9t8p1NTs — London 999 Feed (@999London) September 10, 2018

​وقالت الشرطة البريطانية إنها تفحص سيارة مريبة متوقفة عند مركز تجاري في شرق العاصمة لندن مما أدى لإغلاق محطة قطارات رئيسية.

وذكرت شرطة النقل البريطانية أن محطتي "ستراتفورد" للقطارات وقطارات الأنفاق أغلقتا بسبب واقعة مركز "وستفيلد" التجاري.