زيارة حاملة طائرات بريطانية لأمريكا تتحول إلى فضيحة (فيديو)

وذكر موقع The Drive أن قائد السفينة رسا في قاعدة مايبور العسكرية البحرية يوم 6 سبتمبر/ أيلول. وفي نفس اليوم في المساء اعتقلت الشرطة 6 بحارة بريطانيين بسبب الشغب في الشوارع والحانات بعد سكرهم. كما اتهم ثلاثة من مثيري الشغب بمقاومة الشرطة عند الاعتقال. قام أحدهم بدفع الحارس والآخر رفض أن يضع يديه خلف ظهره والثالث هاجم الشرطة باللكمات.

وقالت شرطة جاكسونفيل: "تشاجر البريطانيون مع بعضهم بعضا. ووعدت قيادة السفينة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مثيري الشغب".

ووصلت حاملة الطائرات البريطانية فلوريدا من أجل الحصول على مقاتلات "إف-35". وسيتم اختبارها مدة 11 أسبوعا، وستقوم المقاتلات بنحو 500 طلعة جوية وهبوط وإقلاع على متن الحاملة بأشكال مختلفة. والهدف من الاختبارات هو تجريب المقاتلة من على متن السفينة البريطانية. وستشارك Queen Elizabeth في عام 2019 في المناورات البحرية للناتو عند سواحل بريطانيا.

Queen Elizabeth- أكبر سفينة تابعة للبحرية البريطانية. وتختلف عن حاملات الطائرات الكلاسيكية عدم توفر المقاليع وحبال الكبح لأنها مصممة للطائرات التي تحلق مسافة قصيرة وتهبط بشكل عمودي مثل "إف-35 بي" وطائرات تعمل بتقنية المراوح Ospray ومروحيات.