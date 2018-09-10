إصابة 5 على الأقل إثر إطلاق نار في ملهى ليلي أمريكي

أفادت محطة "فوكس نيوز13" الأمريكية بأن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا، اليوم الاثنين، إثر حادث إطلاق نار في ملهى ليلي وسط مدينة ممفيس بولاية تينيسي.

ونقلت المحطة نقلا عن المحققين أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي "بربل هايز"، في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، فيما لا تزال الشرطة تباشر عملها في موقع الحادث.

BREAKING: Police are gathered inside Purple Haze nightclub at Lt. George W. Lee/2nd Street in downtown Memphis, where a shooting was reported around 3:30 this morninrg. We’re told 5 people were hurt. 4 of them were shot. Conditions unknown. @WMCActionNews5 pic.twitter.com/SFFimP9FUs — Brandon Richard (@BrandonLRichard) September 10, 2018

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في سياق آخر، قتل شخص وأصيب أربعة آخرون، أمس الأحد، بعدما فتح مجهول النار على مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة قرب جامعة أوبرن في ولاية ألاباما الأمريكية.

وفي وقت سابق، تلقت الشرطة بلاغا بحدوث شجار في مطعم "ماكدونالدز" قرب جامعة أوبرن وسماع إطلاق نار، وفقا لموقع " فوكس نيوز".