اعتقال رجل اقتحم بسيارته مدرج مطار ليون في فرنسا

وقالت الشرطة، في بيان لها، "تم القبض على رجل كان يقود سيارة على مدارج مطار ليون، اليوم، بعد أن تمكن من دخولها، من دون وقوع إصابات، وذلك وفقا لوكالة "فرانس بوس".

© AFP 2018 / Philippe Huguen تفاصيل جديدة حول عملية احتجاز الرهائن في فرنسا

بدوره، قال مصدر مقرب من التحقيق، إنه "كان تم الإبلاغ في وقت سابق عن أن السيارة تسير بسرعة عالية وفي الاتجاه المعاكس لخط السير على الطريق السريع بالقرب من المطار".