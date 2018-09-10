سيناتور ولاية فيرجينيا: الإرهاب هو السلاح الرئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط

صرح العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا ريتشارد بلاك، اليوم الاثنين 10 أيلول/سبتمبر، أنه بدلا من مكافحة الإرهاب، تشن واشنطن حربا يعتبر فيها الإرهاب سلاحا رئيسيا للولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بلاك لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث عن الحرب على الإرهاب، ولكننا لا نشن الحرب على الإرهاب، بل نشن الحرب مستخدمين الإرهاب كسلاح رئيسي، هذا هو قلقي الرئيسي بخصوص ما يحدث في الشرق الأوسط".



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