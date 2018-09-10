باريس تتلقى توضيحات حول تقارب أقمار اصطناعية روسية وفرنسية

أفاد مصدر في السفارة الروسية لدى فرنسا، اليوم الاثنين، أن فرنسا تلقت منذ فترة طويلة توضيحات حول ملابسات تقارب أقمار اصطناعية روسية وفرنسية، ولا توجد استفسارات إضافية بهذا الصدد، ويعتبر الجانب الروسي أن هذا الحادث قد تم طيه.

باريس-سبوتنيك. قال المصدر في إحاطة بهذا الصدد: "أعرب الجانب الفرنسي عن قلقة إزاء… تقارب خطير لأقمار اصطناعية روسية وفرنسية منذ فترة طويلة، وتلقى توضيحات شاملة حول هذا الحادث قبل أكثر من نصف عام. بالإضافة إلى ذلك فإن الفرنسيين لم

يراودهم شك في أي من المراحل، حول حقيقة أنه في الحالة المذكورة لم يكن هناك أي انتهاك للقوانين الدولية أو قواعد الأمن والسلامة لحركة الأجسام الفضائية".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich لأول مرة في العالم "قمر مناوب" صناعي صيني يصل إلى نقطة لاغرانج في الجانب البعيد للقمر

وأضاف المصدر بأنه " لم تصدر إي مطالب إضافية منذ ذلك الحين، ونحن نعتبر أن هذه المسألة تم إغلاقها. والسؤال حول لماذا قام وزير الدفاع الفرنسي بشكل مفاجئ بالعودة إلى هذه القصة بعد نصف عام، وبهذا الشكل الغريب، يجب طرح السؤال على الجانب

الفرنسي".

الجدير بالذكر أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن بلادها رصدت قبل نحو عام، قمرا اصطناعيا روسيا، اقترب لمسافة قصيرة من قمر اصطناعي فرنسي.

وأوضحت بارلي أن القمر الفرنسي، الذي زعم بأن القمر الروسي قد اقترب منه، هو "أثينا-فيدوس".

وهو قمر اصطناعي عسكري أطلق إلى الفضاء في شباط/فبراير 2014، وأن القمر الروسي ربما كان يتنصت على معطيات القمر الفرنسي.