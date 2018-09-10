إغلاق مدرج مطار ليون في فرنسا مؤقتا

قالت الشرطة ومصادر قضائية إن مطار ليون الفرنسي أغلق مدرجه، اليوم الاثنين، أثناء ملاحقة الشرطة لشخص صدم بسيارة مبنى الركاب وقادها بسرعة على المدرج قبل أن تعتقله الشرطة.

وقال مصدر من الشرطة إن السيارة انطلقت مسرعة إلى المدرج المحظور سير السيارات عليه ولاحقتها سيارات الشرطة ومروحية بعد مطاردتها على طريق قريب.

وقال مسؤول من مكتب المدعي العام المحلي إن السائق ترك سيارته وحاول الفرار راجلا، لكن رجال الشرطة أحاطوا به واعتقلوه، وفقا لـ"رويترز".

وأفاد تطبيق "فلايت ريدر 24" الذي يراقب حركة الطائرات أن عدة رحلات جرى تحويلها.

وقال المصدر إن دافع الرجل لم يعرف ولم يجر الكشف عن هويته.

وقال المطار على تويتر إن الرحلات توقفت لحين إشعار آخر.