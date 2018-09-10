موقف روسيا تجاه الصين، أفضل منه لدى الغرب

أجري استطلاع للرأي من قبل معهد "إيفوب"، بطلب من "سبوتنيك"، في الفترة ما بين 9-20 آب/ أغسطس من عام 2018، في فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة (بمشاركة 4033 شخصا تتجاوز أعمارهم 18 عاما