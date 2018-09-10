هولندا ترفض تمويل "الخوذ البيضاء"

سيتوقف دعم المعارضة على الفور، ولكن مع ذلك، ستحصل منظمة "الخوذ البيضاء" على تمويل حتى نهاية هذا العام.

أفادت "Dutch News" أن المعارضة السورية ومنظمة "الخوذ البيضاء" لن يحصلوا على تمويل من الخارج. على ضوء قرار الحكومة الهولندية بأن استراتيجية المعارضة غير فعالة.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في مؤتمر صحفي: "إن دعم المعارضة لم يؤت بالنتائج المرجوة". وأضافت أن انتصار الحكومة السورية لا مفر منه.

ومع ذلك، ستواصل هولندا دعم البلدان المجاورة لسوريا التي عانت من الصراع المسلح.

وذكر في وقت سابق أن واشنطن خصصت لـ"الخوذ البيضاء" 6.6 مليون دولار. وأعلنت بريطانيا عن دعمها للمنظمة غير الحكومية. وأدانت وزارة الخارجية السورية هذا الدعم.