تراجع عن نشرها... تغريدة ترامب التي كانت ستشعل الحرب (فيديو)

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وشك نشر تغريدة، كانت ستشعل نيران الحرب، لولا أن تدخل مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية.

قال الصحفي الأمريكي بوب وودوارد، مؤلف كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، في لقاء تلفزيوني على شبكة "CBS"، إن الرئيس الأمريكي تراجع عن نشر تغريدة، تقول إن بلاده ستسحب مواطنيها الموجودين في كوريا الجنوبية، البالغ عددهم 28 ألف شخص، في إشارة إلى عائلات الجنود المتمركزين هناك.

وأضاف الصحفي أن التغريدة أثارت هلع العاملين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، لافتا إلى أن التحذيرات انهالت على ترامب، بعد أن أكدت مصادر في كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ ستفهم ذلك على أنه "علامة على هجوم أمريكي وشيك".

وأضاف: "في تلك اللحظة كان هناك إحساس بالذعر لدى قيادة البنتاغون، يا إلهي، تغريدة واحدة، ولدينا معلومات موثوق بها بأن الكوريين الشماليين سيقرؤون هذا الأمر على أنه هجوم وشيك'"، حسب ما ذكرت "الغارديان".

وفي مقتطفات من الكتاب، قال وودوارد إن التغريدة التي كانت على وشك النشر أثارت رعب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد.

وأشار الكاتب إلى أن ذلك وقع في الوقت الذي تباهى ترامب بأنه لديه زرا نوويا أكبر من ذلك الذي يمتلكه زعيم كوريا الشمالية، الذي وصف ترامب بأنه "مصاب بالخرف".