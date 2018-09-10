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18:17 10 سبتمبر/ أيلول 2018
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    محكمة أمريكية

    المحكمة الدولية تفتتح جلساتها الختامية لمحاكمة متهمين من "حزب الله"

    Safa.ps
    العالم
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    تفتتح المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها الختامية، غدا الثلاثاء، لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وسيشارك رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري في جزء من الجلسات في لاهاي.

    يقول الأستاذ في القانون الدولي شفيق المصري إن المحكمة الدولية لها أهمية متعددة الجوانب "من الناحية القانونية تكمن أهميتها بأن محكمة دولية اليوم تنظر بمسألة لم يسبق أن نظرت بها أية محكمة من قبل لأن الموضوع يتعلق بالإرهاب الدولي، أهميتها الثانية أن هذه المحكمة كما قال الأمين العام للأمم المتحدة عندما أنشأت ستكون النموذج الأول لمحاكمة الإرهاب المتفشي في العالم، وأهميتها الثالثة أنها ستترك آثاراً قانونية وسياسية أيضاً في المجالين اللبناني والمحيط بقدر ما سيتناول الحكم مثل هذه النواحي، وأهميتها أخيراً أنها محكمة تقوم بعملها بصرف النظر عن كل التشريعات الجزائية المحلية".

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    © REUTERS / HANNAH MCKAY
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    وأكد أن الادعاء لا يركز على المتهمين الأربعة من "حزب الله" دون سواهم، وإنما سيتناول كل متورط في هذه الجريمة.

    ورداً على سؤال "هل برأيكم فريق الدفاع عن المتهمين قادر خلال هذه الجلسات على إحداث فجوة في قرار الاتهام وتغيير مسار المحاكمة في الربع الساعة الأخير؟ يقول المصري: "أعتقد أننا شهدنا محكمة موضوعية قائمة على القانون الدولي وتستقي بعض إجراءاتها أيضاً من أصول المحاكمات اللبناني، وبالتالي الموضوع لا يمكن التنبؤ بنتائجه إلا في ضوء ثوابت القوانين الدولية".

    وأشار إلى أنه ينتظر أن لا يتخذ الحكم مرافعات جديدة حسب تسلسل الأحداث وحسب قرارات المحكمة الإجرائية الأولى، وأن مسألة حضور رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري  فهي ضرورية على مستوى الشخصي والقانوني والسياسي.

    وختم المصري قائلاً: "مسألة تنفيذ الحكم ستتخذ أبعاداً متعددة في مسألة تنفيذ الحكم بحق الأفراد ومدى انتمائهم إلى "حزب الله" وفي أيضاَ الإجراءات السياسية اللاحقة، في المسألة العامة طبعاً "حزب الله" يشكل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني ولا يجوز أن يطال الحكم مهما بلغت قساوته الحزب كمؤسسة، الكل واع في الواقع لكيفية مداراة هذا الواقع بالنسبة للحزب كمؤسسة ولكن الأفراد طبعاً يجب أن تتخذ الإجراءات العقابية لهم".

    هذا وستستغرق الجلسات أياماً، قبل انتقال قضاة الغرفة الأولى في المحكمة إلى المذاكرة لإصدار الأحكام خلال الشهور المقبلة، والمتهمون الأربعة من "حزب الله"هم: سليم عياش، حسين عنيسي، أسد صبرا، وحسن مرعي.

    تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية، في مدينة لاهاي، أقرها مجلس الأمن للنظر في نتائج التحقيق الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, حزب الله, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
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