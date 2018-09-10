التحالف الدولي يعلق على استخدامه لأسلحة فوسفورية في سوريا

أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عدم امتلاك أية وحدة من الوحدات العسكرية على الأرض في منطقة شرق الفرات، شمالي سوريا، لأسلحة فسفورية من أي نوع.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المكتب الصحافي للتحالف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين "في هذا الوقت، لم نتلق أي تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض في سوريا"، متابعا "الوحدات العسكرية على الأرض لا تملك ذخيرة فسفور أبيض من أي نوع".

© AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP طيران التحالف الأمريكي يقصف بلدة الصور في ريف دير الزور بقنابل الفوسفور

وكان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الفريق فلاديمير سافتشينكو قال، أمس الأحد، إن "طائرتين أمريكيتين من طراز إف-15 هاجمتا محافظة دير الزور بأسلحة فسفورية في 8 أيلول/ سبتمبر"، موضحا "الطائرتان قصفتا حي حاجين في محافظة دير الزور، باستخدام أسلحة فسفورية".

وحول عمليات مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، أكد التحالف "نحن الآن منخرطون في عمليات راوند أب"، متابعا "نجري حاليا عملية تحرير آخر جيوب للمجموعات الإرهابية في منطقة نهر الفرات الأوسط".