مورغولوف: موسكو تعول على مشاركة "طالبان" في اللقاء الجديد حول أفغانستان

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية إيغور مورغولوف، أن روسيا تعول على مشاركة ممثلي حركة "طالبان"، في المباحثات المرجأة بشأن أفغانستان.

وأشار مورغولوف، إلى أن موسكو تتطلع لعقد المباحثات المرجأة بشأن أفغانستان ، قبل نهاية العام.

وقال مورغولوف بهذا الصدد: "نتوقع أن يحدث هذا في الخريف أو حتى في نهاية هذا العام".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق تأجيل موعد المباحثات حول أفغانستان، التي كان من المقرر أن تعقد بداية شهر سبتمبر الجاري في موسكو.

ويشهد الوضع في أفغانستان مواجهات بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، المحظورة في روسيا وعدد من الدول، التي استولت في السابق على مساحة كبيرة من المناطق الريفية في البلاد، لتشن بعدها هجوما كبيرا على معظم المدن الأفغانية.