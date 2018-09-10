سناتور بولندي يضطر لمغادرة حزبه بعد مقابلة مع "سبوتنيك"

أعلن أكبر الأحزاب المعارضة في بولندا الذي يعرف باسم "المنبر المدني"، وقف عضوية ماسيج جروبسكي، بسبب مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.

فوفقا لتصريحات سكرتير الحزب، لوكاس أبغاروفيتش، فإن أعضاء الحزب انتابهم شعور غاضب بعد مقابلة جروبسكي، ووصفو طريقة حديثه "بطريقة بوتين".

وتابع قائلا "بولندا أولا وهناك وجهات نظر وتضارب في الأفكار، ووصف ماقام به البرلماني بالحديث مع "سبوتنيك" بالحماقة"، وذلك في مقابلة مع موقع "أونيت".

© REUTERS / Kacper Pempel روسيا تأخذ بالاعتبار خطط بولندا لنشر فرقة أمريكية على أراضيها

بدوره أعلن جروبسكي عن نيته بتقديم طلب انسحاب من الحزب اليوم الاثنين.

هذا وكان عضو مجلس الشيوخ قد تحدث في مقابلة مع الوكالة الروسية، قائلا بانه لايعتبر روسيا عدوا، وأضاف بأن وارسو مهتمة بتطوير العلاقات مع روسيا وأضاف بأنه معجب جدا بسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويحترمه بشكل كبير.

ووصف الرئيس الروسي بالذكي والذي يستطيع تحقيق توازن جيوسياسي يحافظ من خلاله على مصالح روسيا في العالم، بطريقته الذكية.