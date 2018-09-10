بولتون: نتفق مع بريطانيا وفرنسا على رد "أقوى بكثير" حال استخدام سوريا أسلحة كيميائية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا متفقون على أنه في حالة استخدام سوريا الأسلحة الكيميائية سيكون الرد "أقوى بكثير".