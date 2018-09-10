رئيسة منصة "أستانا" تناقش رؤيتها للإصلاح الدستوري في سوريا مع الوفد الروسي

وتابعت: "لدينا أشخاص من الائتلاف السوري، من هيئة التفاوض السورية، وكذلك أشخاص من الهيئة القديمة العليا للتفاوض، واتفقنا على توسيع المجموعة لتشمل المزيد من الأشخاص في الائتلاف، من هيئة التفاوض السورية، من أجل الحصول على مزيد من القوة لتصبح شاملة".

وأوضحت قسيس: "لقد اقترحنا أربع نقاط: بشأن اللامركزية، والعلاقات المحايدة بين الدولة والسلطات الدينية، وشكل الحكومة — جمهورية ذات نظام رئاسي وبرلماني مختلط ودور الجيش".

واختتمت رندة قسيس: "كان الاجتماع جيد جدا".

وشكلت قسيس، مجموعة من الخبراء وممثلي المعارضة السورية لتطوير المقترحات المشتركة بشأن التغييرات في دستور سوريا.