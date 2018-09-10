ترامب يمدد حالة الطوارئ في أمريكا بسبب "التهديد الإرهابي"

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة سنة أخرى.

واشنطن — سبوتنيك. وأعلنت حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE مفاجأة محتملة بشأن كاتب المقال المجهول الذي أثار هلع ترامب

وجاء في بيان للبيت الأبيض اليوم: "بما أن خطر الإرهاب لا زال قائما، فيجب أن تبقى حالة الطوارئ المعلنة في 14 أيلول/ سبتمبر 2001، بالإضافة إلى الحقوق والصلاحيات الممنوحة لمواجهة هذا الوضع، سارية المفعول بعد 14 سبتمبر 2018".

واستولى انتحاريون من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، على أربعة طائرات ركاب، في يوم 11 سبتمبر 2001، حيث كان من المفترض أن تنسف طائرتين منهم مركز التجارة العالمي في نيويورك، وتنسف الطائرتين الأخرتين البيت الأبيض.

وأصابت جميع الطائرات أهدافها ماعدا الأخيرة، حيث هوت أرضا بالقرب من مدينة شانسكفيل بولاية بنسيلفانيا.

يذكر أنه تم تقدير عدد الضحايا بـ 2974 شخص، و24 شخصا في عداد المفقودين.