ترامب يمدد حالة الطوارئ في أمريكا بسبب "التهديد الإرهابي"

واشنطن — سبوتنيك. وأعلنت حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001.
واستولى انتحاريون من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، على أربعة طائرات ركاب، في يوم 11 سبتمبر 2001، حيث كان من المفترض أن تنسف طائرتين منهم مركز التجارة العالمي في نيويورك، وتنسف الطائرتين الأخرتين البيت الأبيض.
وأصابت جميع الطائرات أهدافها ماعدا الأخيرة، حيث هوت أرضا بالقرب من مدينة شانسكفيل بولاية بنسيلفانيا.
يذكر أنه تم تقدير عدد الضحايا بـ 2974 شخص، و24 شخصا في عداد المفقودين.
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