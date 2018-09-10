أونروا تسعى لمزيد من الدعم من الخليج وأوروبا بعد وقف التمويل الأمريكي

قال رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين إن الوكالة تسعى للحصول على تمويل إضافي من دول الخليج وشركاء أوروبيين في إطار محاولتها لسد عجز يبلغ 200 مليون دولار نتج عن وقف الولايات المتحدة تمويلها.

قال بيير كرينبول المفوض العام للوكالة الموجود في القاهرة في محاولة لحشد الدعم في اجتماع لجامعة الدول العربية غدا الثلاثاء "نواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل".

© AP Photo / Khalil Hamra وزير إسرائيلي: قطع أمريكا التمويل عن أونروا "يدعم موقف تل أبيب"

وأضاف "قررنا أنه من الضروري بالنسبة لنا سد العجز التاريخي الذي نواجهه والذي بلغ 446 مليون دولار بالاتصال بالعديد من الدول الأخرى ومنها الدول أعضاء جامعة الدول العربية"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال كرينبول إن كلا من السعودية والإمارات وقطر أعلنت بالفعل عن دفع 50 مليون دولار للأونروا. وأضاف أن اليابان والهند والصين إما قدمت دعما جديدا أو زادت دعمها للوكالة.

وأشارت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانح للأونروا، إلى زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين لدى إعلان قرارها في أواخر الشهر الماضي وقف التمويل.

ويهدد القرار الأمريكي مخصصات الأونروا للرعاية الصحية والطوارئ والتعليم لنحو 526 ألف طفل لاجئ فلسطيني رغم أن المدارس فتحت أبوابها في الآونة الأخيرة مع بداية العام الدراسي الجديد.

© Sputnik . Fida Mohammed Shaeen أونروا: مدارسنا في الشرق الأوسط تفتح في موعدها

وقال كرينبول "نحن عازمون تماما على إبقاء المدارس مفتوحة لأنه لا يمكننا أن نمضي في عملية تعليمية نفتح فيها المدارس يوما ونغلقها بعد ثلاثة أسابيع".

وأضاف "لا أتصور أن نعود إلى التلاميذ لنقول لهم لقد فشلنا".

وقال كرينبول إنه يأمل أن تقدم دول خليجية أخرى إسهامات إضافية وأن تدعم جهود العثور على مانحين جدد في مناطق أخرى. وستسعى الوكالة لحشد تأييد الشركاء الأوروبيين في الأسابيع المقبلة فضلا عن القيام بحملة تستهدف الحصول على دعم المانحين من القطاع الخاص.

وقال "ما زلنا نحتاج نحو 200 مليون دولار لسد العجز هذا العام… سنطرق كل باب لضمان الحصول على الدعم المطلوب".

وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعطت تفويضها للأونروا وأقرت تعريف اللاجئين الفلسطينيين.

وقال "لا يحق لدولة منفردة أن تحدد تغييرا، هذه مسألة ترجع إلى الجمعية العامة وحدها".