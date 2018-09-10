برلماني روسي لا يستبعد ارتباط داعش باغتيال رئيس جمهورية دونيتسك

أعلن عضو لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي، ادالبي شخاغوشيف، اليوم الاثنين، أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) قد يكون على علاقة باغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ألكسندر زاخارتشينكو.

موسكو — سبوتنيك — وقال شخاغوشيف: "قامت أجهزة الأمن الروسية بعملية قيمة للغاية، لا يمكن اعتبارها احتجازًا عاديا لأحد المقاتلين هذه العملية هي في المقام الأول قيمة بالمعلومات التي أفصح عنها الإرهابي المعتقل حول الإجراءات الأوكرانية، بالنظر إلى النتائج، أعتقد أنه قد يكون لـ"داعش" علاقة باغتيال ألكسندر زاخارتشينكو، ولا يستبعد أن يكون "داعش" قد تلقى أمرا من جهاز الأمن الأوكراني بقتله".

© Sputnik . Maksim Blinov الأمن الروسي يعلن احتجاز عنصر من "داعش"

وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أنه في هذا الصدد، يتعين على أجهزة إنفاذ القانون الروسية إيلاء المزيد من الاهتمام للحركة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا

هذا وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الإثنين، احتجاز عضو من تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة سمولينسك، كان يخطط بتكليف من جهاز الأمن الأوكراني و"برافي سيكتور" لاغتيال أحد قادة وحدات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، مقتل رئيسها، ألكسندر زاخارتشينكو، بعملية اغتيال نفذت يوم الجمعة 31 آب/ أغسطس، عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك. وتم احتجاز عدة أشخاص للاشتباه في مقتل زاخارتشينكو، أكدوا أن هناك عملا إرهابيا دبرته كييف، الأمر الذي نفاه مجلس الأمن الأوكراني.