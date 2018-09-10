بعد تصريحات بإلغائها... محادثات إسبانية سعودية بشأن صفقة قنابل موجهة بالليزر

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز أمام مجلس الشيوخ الإسباني "القرارات ستتخذ وفقا للإطار الثنائي بين الدولتين الشريكتين اللتين وقعتا عقدا وسيحل الأمر بطريقة ودية"، بحسب "رويترز".
ونددت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان وجماعات حقوقية أخرى بمبيعات الأسلحة الغربية للسعودية وحلفائها الذين يخوضون حربا في اليمن تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف وتركت 4.8 مليون شخص على شفا المجاعة.
وقالت وزارة الدفاع الشهر الماضي إنها لن تبيع مطلقا أسلحة قد تستخدم ضد سكان مدنيين واستنكرت قتل غير المقاتلين في اليمن. وأضافت أنها ستراجع أي مبيعات لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها والتي قد تشمل أسلحة يمكن استخدامها ضد المدنيين.
وقالت روبلز اليوم إن البيع المحتمل للقنابل الأربعمئة ليس مرتبطا بالاتفاق الإطاري لبيع السفن الحربية للسعودية، وهو اتفاق تبلغ قيمته 1.8 مليار يورو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)