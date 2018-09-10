مستشفى: مرشح اليمين المتطرف في انتخابات البرازيل بحاجة لجراحة جديدة

وتعرض بولسونارو للطعن خلال تجمع انتخابي يوم الخميس، في محاولة اغتيال زادت من ارتباك السباق الرئاسي، إذ يبدو أنه من غير المرجح أن يتمكن من استئناف حملته قبل الانتخابات المقررة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لـ"رويترز".

© AP Photo / Raysa Leite مرشح اليمين المتطرف في انتخابات البرازيل يتحسن بعد طعنه

ويتناقض البيان الذي أصدره مستشفى أينشتاين، الذي يعالج فيه بساو باولو، مع تقرير متفائل أصدره أمس، وقال إن حالة بولسونارو الصحية تحسنت بشكل ملحوظ، وإنه تمكن من السير لبعض دقائق، لكنه لا يزال يتغذى بالمحاليل عن طريق الأوردة.

وقال التقرير الجديد إن حالته الصحية لا تزال خطيرة، وإنه سيحتاج إلى جراحة جديدة في القولون، وإصلاح ثقب في الأمعاء حدث نتيجة الطعن.

وأضاف أنه لا توجد دلالة على حدوث عدوى.