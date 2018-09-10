رئيس المكسيك المنتخب يدعو بوتين إلى حفل تنصيبه في 1 ديسمبر

أفاد وزير خارجية المكسيك المقبل، مارسيلو أبرارد، يوم الاثنين، بأن رئيس المكسيك المنتخب، أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى حفل تنصيبه.

المكسيك — سبوتنيك. وقال أبرارد للصحفيين: "دعا لوبيس أوبرادور، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرافقته في الأول من ديسمبر/كانون الأول في حفل أداء اليمين وتولي منصبه".

ووفقا له، سيتم إرسال الدعوة أيضا إلى بابا الفاتيكان فرانسيس.

وكان أوبرادور قد التقى، يوم الاثنين، بسفير روسيا لدى المكسيك، فيكتور كورونيللي.

ولم تعلق السفارة الروسية بعد على الاجتماع بين السفير كورونيللي وأوبرادور.

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أرسل، في وقت سابق، برقية تهنئة إلى أنديرس مانويل لوبيس أوبرادور، بفوزه في الانتخابات الرئاسية المكسيكية. وأشار بوتين إلى أن روسيا تثمن علاقات الصداقة التقليدية مع المكسيك وتدعو إلى تطويرها، وأعرب عن أمله بأن نشاطات لوبيس أوبرادور، ستولي اهتماما للتعاون بين البلدين.