أردوغان: إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشأن إدلب فسيدفع العالم بأكمله الثمن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن هجوم الحكومة السورية على إدلب سيسبب مخاطر إنسانية وأمنية لتركيا وأوروبا وغيرهما.

وفي مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، دعا أردوغان المجتمع الدولي أيضا للتحرك بشأن إدلب، آخر معقل للمعارضة في سوريا، وحذر من أن "العالم بأكمله سيدفع الثمن" إذا حدث غير ذلك.

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

وذكر أردوغان، الذي اجتمع مع نظيريه الروسي والإيراني في طهران خلال قمة الأسبوع الماضي، أن روسيا وإيران مسؤولتان عن الحيلولة دون وقوع الكارثة الإنسانية في إدلب، وفقا لـ "رويترز".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "حريت" التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، قوله، إن الهجوم على منطقة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة سيكون مجزرة.

وكانت مصادر ميدانية تحدثت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، عن إرسال الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى تخوم محافظة إدلب بانتظار ساعة الصفر لبدء حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة المحافظة من مسلحي جبهة النصرة.

هذا وشكلت محافظة إدلب الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.