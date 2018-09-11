الشركات الروسية والصينية تبحث مشاريع بأكثر من 100 مليار دولار

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الشركات الروسية والصينية اتفقت على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الثنائي. وتدرس اللجنة المشتركة 73 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 100 مليار دولار.

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وجاء في البيان: "ستعمل الشركات الروسية والصينية الرائدة إلى زيادة الاستثمار المتبادل… حتى الآن، لدى اللجنة قيد الدراسة 73 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 100 مليار دولار في مجالات الإنتاج الصناعي، وإنشاء البنية التحتية، وتنقيب ومعالجة المعادن، والزراعة وغيرها. وقد نفذت اللجنة بالفعل سبعة مشاريع تبلغ قيمتها 4.6 مليار دولار".

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف: "بفضل النمو الاقتصادي المستقر في روسيا والصين، هناك العديد من الفرص للاستثمار المربح في الأسواق المحلية، لكننا مقتنعين، بأن الصفقات القائمة على العلاقات الثنائية بين بلداننا تتمتع بأكبر الإمكانيات".

© Sputnik . Pavel Lisitsin جنرال أمريكي: روسيا والصين ليستا صديقتين لنا... أسلحتهما قادرة على تدمير أمريكا

وعقد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اجتماعا سنويا للجنة رجال الأعمال الاستشارية الروسية الصينية المشتركة على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص". وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المترقب وصول ممثلو 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية.

ويتضمن برنامج المنتدى حوالي 70 فعالية، من بينها جلسات اللجان وحوارات الأعمال وطاولات مستديرة. وسيكون الحدث الرئيسي التقليدي جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن المرتقب مشاركة نائبة رئيس الوزراء الروسي، أولغا غولوديتس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين ووزير النقل يفغيني ديتريخ.

والجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك. وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.

وتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي الأول في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بالفترة ما بين 3- 5 أيلول / سبتمبر عام 2015، حيث ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة خلال المنتدى، وشارك في أعماله 1.8 ألف ضيف و32 وفد رسمي أجنبي. وابرم خلال المنتدى أكثر من 80 عقدا.