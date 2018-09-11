الصين تشارك بـ 30 طائرة عسكرية في مناورات "الشرق-2018"

أعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصال الجماهيري لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الصينية ترسل ست طائرات و 24 مروحية للتدريبات العسكرية "فوستوك- 2018" إلى الشرق الأقصى الروسي.

وجاء في البيان: " تشارك القوات الجوية لجيش التحرير- الشعبي الصيني في مناورات القوات" فوستوك- 2018" بثلاثين طائرة [24 مروحية وست طائرات]".

وأصبحت الطائرات والمروحيات موجودة في المطارات العاملة في المنطقة العسكرية الروسية الشرقية. وهي ستشارك في المرحلة الرئيسية من الإجراءات العملية المشتركة للقوات المسلحة الروسية والصينية، والتي تجري في 13 أيلول/سبتمبر في ميدان التدريب " تسوغول" على أراضي إقليم ما وراء بحيرة البايكال.

وستجرى مناورات "الشرق-2018"، في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر، وستكون أكبر حدث في مجال إعداد القوات المسلحة. وحصلت المناورات على صفة دولية، وستشارك في التدريبات قوات المناطق العسكرية الشرقية والوسطى، وقوات الأسطول الشمالي، وجميع الوحدات العسكرية التابعة لقوات الإنزال الجوية، وطائرات بعيدة المدى وطائرات الشحن الجوية العسكرية.