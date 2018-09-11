مشروع كوري شمالي لتطوير السكك الحديدية مع روسيا وكوريا الجنوبية

وأوضح جانغ سيك، بأن على الدول الثلاث أن "تنشئ مجموعة مشتركة لتطوير هذه السكك الحديدية".
وكان السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتيسغورا، قد أعلن يوم 18 تموز /يوليو، أن الاستثمارات في مشروع ربط السكك الحديدية عبر كوريا وعبر سيبيريا، يمكن أن تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار، وستكون هناك استثمارات مطلوبة في كل من كوريا الشمالية وفي كوريا الجنوبية
ومن الجدير بالذكر أنه تمت إعادة بناء خط السكك الحديدية "هاسان-راجين" وميناء "راجين" بشكل مشترك من قبل شركة السكك الحديدية الروسية و كوريا الشمالية. كما أرادت كوريا الجنوبية الانضمام إلى المشروع، الذي بفضله، يمكنها استقبال البضائع من روسيا، بما في ذلك الفحم، بطريقة أسرع وبسعر أرخص. وأعلنت سيؤول في آذار/مارس 2016، في إطار موجة تدهور العلاقات بين الكوريتين، عن تعليق مشاركتها في مشروع نقل البضائع "هاسان-راجين" عبر أراضي جمهورية كوريا الشمالية نتيجة لفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات ضد بيونغ يانغ.
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