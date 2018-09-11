المحكمة الجنائية الدولية ترد على تهديدات بولتون

وقالت المحكمة، في بيان لها، إنها "ستواصل عملها دون أن يردعها شيء"، وجاء ذلك بعد يوم من تهديد بولتون بفرض عقوبات إذا حققت المحكمة في الأنشطة الأمريكية بأفغانستان.
وتابعت: "المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيا مع تلك المبادئ ومع فكرة حكم القانون الشاملة".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد هددت باتخاذ موقف صارم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مثل فرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان.
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