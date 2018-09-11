أمريكا تحرج الحوثيين بكشف سر الطائرة

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سر بشأن طائرة الحوثيين، حيث كان من المفترض أن يسافر وفد منهم إلى جنيف لحضور مفاوضات السلام.

وقال السفير الأمريكي في اليمن، ماثيو تولر، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عرض على الحوثيين توفير طائرة خاصة تنقلهم مباشرة من صنعاء إلى جنيف وإعادتهم إلى صنعاء، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

© AP Photo / Hani Mohammed رد صادم من أمريكا على خطاب عبد الملك الحوثي

وأضاف السفير أن الشروط التي وضعوها تدعو للتساؤل عن جديتهم في المضي قدما في طريق الحل السياسي.

وأكد السفير: "نستطيع أن نرى بوضوح عدم رغبة الحوثيين في التخلي عن فرض شروط مسبقة قبل سفرهم إلى جنيف، وهو ما يهدر فرصة إنقاذ الوضع داخل البلاد وإعطاء بعض الأمل لليمنيين، فقد بذل مبعوث الأمم المتحدة كل جهد ممكن لترتيب سفر الحوثيين إلى جنيف، ومن ذلك عرضه توفير طائرة خاصة تحمل أعضاء الوفد لنقلهم من صنعاء إلى جنيف مباشرة والعودة، لكن الشروط التي وضعوها قبل موافقتهم على السفر كانت عديمة المعنى وتدعو إلى التساؤل عن جديتهم في اتخاذ خطوة في طريق الحل السياسي، وعلى أي حال، أتمنى ألا تكون هناك أي نتائج سلبية لذلك".

واتهمت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، التحالف العربي ضد الحوثيين بعرقلة وفد صنعاء بغرض منعه من المشاركة في مشاورات جنيف.

وقالت خارجية الإنقاذ في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله": "بعد أن استكملنا كافة الإجراءات والتنسيق اللازم مع فريق الأمم المتحدة وأصبح وفدنا جاهزا للسفر فوجئنا بوضع عراقيل من قبل قوى العدوان بعدم منح ترخيص لتسيير طائرة عمانية — باعتبارها الوسيلة الآمنة والمعتادة لنقل وفدنا الوطني- بعد أن تم طلب ذلك كجزء من التفاهم والتنسيق".

واتهم سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بجعل إخراج عناصر من حزب الله اللبناني وإيران من اليمن، الأولوية في مشاورات السلام في جنيف.

وقال السفير آل جابر: "وصل وفد الحكومة الشرعية إلى جنيف حاملا غصن السلام وآملا بأن يكون لدى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ذرة حب لليمن ومصالح شعبه".

وتابع: "إلا إن الميليشيا كعادتها راوغت عدة مرات رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من حزب الله وإيران".