قائد عسكري إيراني يهدد بهجمات "ما وراء البحار"

هدد یحیی رحيم صفوي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، بأن "إيران لو تعرضت لعدوان لن تكتفي بالرد خارج الحدود براً وجواً وبحراً، بل ستنفذ هجمات ما وراء البحار".

وقال صفوي، خلال كلمة له، أمس الاثنين: "نحذر أعداء الثورة من أنهم إذا قاموا بالعدوان على إيران، فإننا سنطاردهم ونعاقبهم ليس فقط خارج الحدود ولكن أيضاً ما وراء البحار"، وذلك وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

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وأضاف مستشار المرشد الإيراني، أن "أعوام الدفاع المقدس الثماني (1980-1988) ضمنت أمن إيران لثمانين عاما قادمة لأن الأعداء يدركون بأنهم لو هاجموا إيران فإن قواتنا المدافعة عن أمن البلاد ستحصدهم كما يتم اجتثاث الأشواك الضارة".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام فقط من إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على منشقين أكراد في قضاء كويسنجق بإقيلم كردستان.