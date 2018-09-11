أقوى إعصار منذ أكثر من نصف قرن يضرب أمريكا

وأصدر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، هنري ماكماستر، أمرا بالإجلاء القسري لجميع سكان الساحل. ووفقا له، سيضطر حوالي مليون شخص إلى مغادرة منازلهم. وسيجبر الإعصار نحو 300 ألف شخص بمغادرة منازلهم من ولاية كارولينا الشمالية.
وظهرت بالفعل التأثيرات الأولى لإعصار "فلورنس"، حيث تدفقت مياه البحر على الطرق السريعة في الولايات التي سيضربها.
وقال ترامب في تغريدة له على حسابه الرسمي "تويتر"، أن فلورنس "واحد من أسوأ العواصف التي تضرب الساحل الشرقي منذ سنوات عديدة. يبدو وكأنه ضربة مباشرة ضد ولايات كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا".
وأضاف: "رجاء كونوا مستعدين وحذرين وآمنين".
To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast — the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018
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