مبعوث ترامب يبحث مع بارزاني تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

بحث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني وبريت مكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان اليوم الثلاثاء إن "لقاء جمع الطرفين تم فيه بحث ومناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في العراق، والجهود المبذولة بشأن تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة العراقية، وجلسات البرلمان الجديد للعراق واحتمالية تشكيل أكبر تحالف في البرلمان كخطوة أولى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

© REUTERS / الجبوري والعامري يستعرضان جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وأضاف البيان أنه "جرى في اللقاء تقييم دور إقليم كردستان ومشاركته في العملية السياسية العراقية وتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة العراقية بانه دور مهم وفاعل"، وعبر الجانبان عن أملهما أن "تتمخض الجهود المبذولة في قريب عاجل إلى نتيجة تتشكل من خلالها الحكومة العراقية الجديدة تراعي مصلحة كافة المكونات العراقية وأن يدخل البلد مرحلة جديدة"، بحسب البيان.

وتابع البيان أن "الجانبين ناقشا الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كردستان والاستعدادات الجارية للانتخابات القادمة لبرلمان كردستان في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري".

وتشهد الساحة السياسية العراقية صراعات بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان تمهيدا لتشكيل الحكومة.