مبعوث ترامب يبحث مع بارزاني تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان اليوم الثلاثاء إن "لقاء جمع الطرفين تم فيه بحث ومناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في العراق، والجهود المبذولة بشأن تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة العراقية، وجلسات البرلمان الجديد للعراق واحتمالية تشكيل أكبر تحالف في البرلمان كخطوة أولى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة".
وتابع البيان أن "الجانبين ناقشا الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كردستان والاستعدادات الجارية للانتخابات القادمة لبرلمان كردستان في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري".
وتشهد الساحة السياسية العراقية صراعات بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان تمهيدا لتشكيل الحكومة.
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