تسجيل
17:25 11 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    نيجرفان بارزاني

    مبعوث ترامب يبحث مع بارزاني تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

    © Sputnik . Sarah Noreddine
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بحث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني وبريت مكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

    بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان اليوم الثلاثاء إن "لقاء جمع الطرفين تم فيه بحث ومناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في العراق، والجهود المبذولة بشأن تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة العراقية، وجلسات البرلمان الجديد للعراق واحتمالية تشكيل أكبر تحالف في البرلمان كخطوة أولى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

    رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري
    © REUTERS /
    الجبوري والعامري يستعرضان جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
    وأضاف البيان أنه "جرى في اللقاء تقييم دور إقليم كردستان ومشاركته في العملية السياسية العراقية وتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة العراقية بانه دور مهم وفاعل"، وعبر الجانبان عن أملهما أن "تتمخض الجهود المبذولة في قريب عاجل إلى نتيجة تتشكل من خلالها الحكومة العراقية الجديدة تراعي مصلحة كافة المكونات العراقية وأن يدخل البلد مرحلة جديدة"، بحسب البيان.

    وتابع البيان أن "الجانبين ناقشا الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كردستان والاستعدادات الجارية للانتخابات القادمة لبرلمان كردستان في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري".

    وتشهد الساحة السياسية العراقية صراعات بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان تمهيدا لتشكيل الحكومة.

    انظر أيضا:

    جنرال إيراني: هجومنا الأخير على الإرهابيين في كردستان العراق حقق أهدافه الكاملة
    الصواريخ التي ضربت أهداف في كردستان العراق من أدق أنواع الصواريخ الإيرانية
    العراق... رئيس حكومة إقليم كردستان يصل السليمانية لبحث الانضمام إلى الكتلة البرلمانية الأكبر
    أكبر حزبين في كردستان يعلنان موقفهما من الانضمام لـ"سائرون" خلال يومين
    إيران... إحباط عمليتين إرهابيتين في كردستان وخوزستان
    الجبوري والعامري يستعرضان جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
    مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" موقع إطلاق الصواريخ على مقر الحكومة العراقية
    هل تعرقل مظاهرات البصرة عملية تشكيل الحكومة العراقية
    المالكي يؤكد عدم اعتزامه الترشح مجددا لرئاسة الحكومة العراقية
    الصدر يعلن رفض سبعة أمور في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة
    الكلمات الدلالية:
    تشكيل الحكومة العراقية, الحكومة الأمريكية, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    الأفلام الكيميائية قادمة والمستفيد يستعد
    الأفلام الكيميائية قادمة والمستفيد يستعد
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك