أنقرة تؤكد التوصل لاتفاق مبدئي حول تشكيلة اللجنة الدستورية السورية

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن المشاركين في المباحثات الرباعية حول سوريا في جنيف اتفقوا مبدئيا بشأن قوائم المرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية والمعارضة.

أنقرة — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "ممثلو الدول الضامنة لمسار أستانا اجتمعوا في جنيف يومي 10 و11 سبتمبر مع المبعوث الأممي الى سوريا، وخلال اللقاء جرى مناقشة تشكيل وتنظيم اللجنة الدستورية، ما يعتبر مرحلة هامة في إطار جهود تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية".

© Sputnik . Ramil Sitdikov لافروف: بحثنا مع جاويش أوغلو إنهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية

وتابع: "في هذا الصدد تم التوصل لاتفاق مبدئي بشأن قوائم المرشحين، المقترحة من النظام السوري والمعارضة".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن عقب محادثاته مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الجمعة 24 أغسطس/ آب، أنهما بحثا بالتفصيل إنهاء العمل على تشكيل لجنة دستورية سورية في أقرب وقت.

وقال لافروف: "بحثنا القضايا الدولية، أولينا الاهتمام الرئيسي لسوريا، بحثنا سير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار صيغة أستانا على المستويين الأعلى والعالي".

وتابع "وعلى مستوى الخبراء نظرنا في سير تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي، بما في ذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية، هذا العمل جار، بحثنا مهمة إنهائه في أسرع وقت".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، قد اجتمع في جنيف 19 يونيو/ حزيران الماضي، مع ممثلي الدول الضامنة الثلاث لمسار أستانا، كما واجتمع مع ممثلي السداسية يوم الـ25 من نفس الشهر، وبحث معهم سبل التقدم في مسار العملية السياسية، والمسائل المتعلقة بتشكيل وعمل اللجنة الدستورية.