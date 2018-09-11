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17:25 11 سبتمبر/ أيلول 2018
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    المحكمة الجنائية الدولية

    بعد تحذيرات بولتون... الاتحاد الأوروبي يدعم "الجنائية الدولية"

    © wikipedia
    العالم
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    أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لعمل المحكمة الجنائية الدولية بعد أن حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، من إمكانية النظر في مجلس الأمن الدولي في تدابير للحد من صلاحيات المحكمة.

    موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك": "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سيادة القانون والجهود الرامية إلى تعزيز العدالة لأبشع الجرائم حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من القيام بدورها المناط بها كمحكمة الملاذ الأخير وتكملة الولايات القضائية الوطنية"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي "يدعم المحكمة ويلتزم التزاما تاما بضمان أستقلاليتها وفعاليتها".

    المحكمة الجنائية الدولية
    © wikipedia
    المحكمة الجنائية الدولية ترد على تهديدات بولتون
    وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد ردت من قبل على بيان بولتون، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل كهيئة قضائية مستقلة ونزيهة، وفقا لفكرة سيادة القانون.

    يذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، هدد المحكمة الجنائية الدولية في خطاب ألقاه أمس الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقويض سلطات المحكمة، وستمنع قضاتها من دخول الأراضي الأمريكية، وستلاحقهم في النظام القضائي الأمريكي، وستفرض عقوبات على مموليهم، إذا ما لاحقت المحكمة قضائيا المواطنين الأمريكيين، أو مواطني الدول الحليفة للولايات المتحدة.

    وأكد أن الولايات المتحدة ستتخذ أية إجراءات لحماية مواطنيها من أحكام "الجنائية الدولية"، وقال "الولايات المتحدة ستتخذ أية إجراءات ضرورية لحماية مواطنينا ومواطنين حلفائنا من أحكام هذه المحكمة غير الشرعية"، مضيفا "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن نقدم لهم أية مساعدة، وبالتأكيد لن ننضم للمحكمة الجنائية الدولية".

    وتتخذ الولايات الأمريكية هذا الموقف من المحكمة الجنائية الدولية بناء على مزاعم بفتح المحكمة لتحقيق في جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان، وبسبب إغلاق واشنطن لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بسبب ادعاءات حول تعاون المنظمة مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم حرب متهمة فيها إسرائيل.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المحكمة الجنائية الدولية, الاتحاد الأوروبي, الاتحاد الأوروبي
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