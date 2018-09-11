هكذا علق ترامب على الذكرى الـ17 لهجمات 11 سبتمبر (فيديو)

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الذكرى الـ17 لأحداث 11 سبتمبر، التي وقعت في مدينة نيويورك الأمريكية، وأودت بحياة الآلاف.

وغرد ترامب، اليوم الثلاثاء، مندهشا: "17 عاما منذ 11 سبتمبر".

17 years since September 11th! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2018

وفي ذات السياق، شارك دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، في إحياء ذكرى ضحايا الرحلة 93 للطائرة المختطفة التي سقطت في ولاية بنسيلفانيا، في ذلك اليوم.

وفي ذلك اليوم عام 2001، تحطمت الطائرة، وهي إحدى 4 طائرات خطفها مسلحو تنظيم "القاعدة"، في مزرعة في بلدة شانكسفيل الصغيرة في ولاية بنسلفانيا شمال شرقي الولايات المتحدة، على بعد نحو 200 كلم من العاصمة واشنطن.

وحاول ركاب الرحلة 93 على متن طائرة شركة يونايتد أن يستعيدوا السيطرة على الطائرة، وذلك بعد أن أبلغهم أقرباؤهم عبر الهاتف أن طائرتين أخرتين اصطدمتا ببرجي التجارة العالمي في نيويورك.

وقال الرئيس دونالد ترامب، خلال الاحتفال: "إن الأمة الأمريكية تتذكر "اللحظة التي قاتلت فيها أمريكا".

وكرم ترامب ضحايا الحادث، بتدشين نصب تذكاري لهم، وأشار إلى أنهم "انضموا لصفوف الأبطال الأمريكيين الخالدين"، كما استمع لكل أسمائهم بصوت عال، تلاها قرع الأجراس.