الطيبي وزحالقة يطلعان أبو الغيط على مخاطر "قانون القومية"

كتب الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "نيوز وان"، صباح اليوم الثلاثاء، أن كل من الطيبي وزحالقة التقيا بالأمين العام للجامعة العربية، أبو الغيط، وأطلعاه على مدى ما يمثله "قانون القومية" من مخاطر على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والشعب الفلسطيني عموما، وبالأخص على القدس.
واستعرض الوفد تفاصيل الطابع العنصري للقانون، ودعا الجامعة العربية للتحرك لإدانة القانون، والعمل ضده دوليا. ودعا الطيبي وزحالقة إلى إدانة إسرائيل وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة.
وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن وفدا من القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي، يضم ستة أعضاء، زاروا بروكسل الأسبوع الماضي، والتقوا بمسؤولين بارزين في الاتحاد الأوروبي، بهدف إطلاعهم على مخاطر "قانون القومية".
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