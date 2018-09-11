نتنياهو: مهاجمة إسرائيل لن تعزز السلام

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو رد على القرار الأمريكي الخاص بإغلاق مقر الممثلية الفلسطينية في واشنطن، أمس، بأنه يؤيد ويبارك هذا القرار العظيم.
يشار إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، قد أكدت، أمس، الاثنين، إغلاق مقر البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، بعد أن اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القادة الفلسطينيين بعدم إجراء "مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل"، و"رفض الخطة الأمريكية للسلام حتى قبل الاطلاع عليها".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)