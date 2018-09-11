نتنياهو: مهاجمة إسرائيل لن تعزز السلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن مهاجمة إسرائيل لن تعزز السلام، ونؤيد الموقف الأمريكي تجاه إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن.

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو رد على القرار الأمريكي الخاص بإغلاق مقر الممثلية الفلسطينية في واشنطن، أمس، بأنه يؤيد ويبارك هذا القرار العظيم.

© AP Photo / Alex Brandon نتنياهو رقم 100... ترامب الشخصية الثانية الأكثر تأثيرا في إسرائيل

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن نتنياهو بارك وأيد الخطوة الأمريكية الأخيرة تجاه الشعب الفلسطيني والخاص بغلق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، مدعيا أن الفلسطينيين يرفضون دخول المفاوضات، ويهاجمون إسرائيل، وهو ما يقلل من فرص السلام.

يشار إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، قد أكدت، أمس، الاثنين، إغلاق مقر البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، بعد أن اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القادة الفلسطينيين بعدم إجراء "مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل"، و"رفض الخطة الأمريكية للسلام حتى قبل الاطلاع عليها".