البيت الأبيض: لم نحدد بعد سفر ترامب إلى أيرلندا

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، للصحفيين: "سيسافر الرئيس إلى باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني كما أعلن من قبل. ولكن ما زلنا ندرس ما إذا كان سيتوقف في أيرلندا خلال تلك الرحلة أم لا، وفور تأكيدنا سنبلغكم بالتفاصيل"، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف: "وأثناء وجوده في أوروبا، سيزور الرئيس أيضا أيرلندا لتجديد العلاقات العميقة والتاريخية بين بلدينا".
وقال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون كوفني، الجمعة، إن الحكومة الأيرلندية "لم تفاجأ كثيرا" بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم زيارة البلاد في شهر نوفمبر المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)