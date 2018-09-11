البيت الأبيض: لم نحدد بعد سفر ترامب إلى أيرلندا

ذكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتوقف في أيرلندا، كجزء من رحلته إلى باريس فى وقت لاحق من هذا الخريف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، للصحفيين: "سيسافر الرئيس إلى باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني كما أعلن من قبل. ولكن ما زلنا ندرس ما إذا كان سيتوقف في أيرلندا خلال تلك الرحلة أم لا، وفور تأكيدنا سنبلغكم بالتفاصيل"، وفقا لـ"رويترز".

© Sputnik . Iliya Pitalev صحيفة: أيرلندا تنقل احتياطيات نفطية من بريطانيا بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي

وأعلن البيت الأبيض في مطلع الأسبوع الجاري، أن ترامب سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بالذكرى المئوية للهدنة، التي وضعت حدا للحرب العالمية الأولى.

وأضاف: "وأثناء وجوده في أوروبا، سيزور الرئيس أيضا أيرلندا لتجديد العلاقات العميقة والتاريخية بين بلدينا".

وقال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون كوفني، الجمعة، إن الحكومة الأيرلندية "لم تفاجأ كثيرا" بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم زيارة البلاد في شهر نوفمبر المقبل.