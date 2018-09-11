لافرينتيف: الدول الضامنة والمبعوث الأممي ناقشوا الوضع الصعب في إدلب

عبر مبعوث الرئيس الروسي الى سوريا ألكسندر لافرينتيف عن أمله، في أن تساعد الخبرة في الغوطة الشرقية وحمص على حل الوضع في إدلب.

وقال إن الدول الضامنة والمبعوث الأممي، ناقشوا الوضع الصعب في إدلب، "ويجب القيام بكل شيء حتى لا يعاني المدنيون".

وأشار إلى أن الكثير يعتمدون، على فريق المبعوث الخاص للأمم المتحدة، الذي يعمل بشكل وثيق مع جميع الدول الثلاث.