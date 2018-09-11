الرئاسة التركية: الاجتماع التحضيري للقمة الرباعية حول سوريا يعقد في إسطنبول

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن الاجتماع التحضيري للقمة الرباعية، التي تجمع رؤساء روسيا، وتركيا، وألمانيا، وفرنسا سيعقد يوم 14 سبتمبر/ أيلول الجاري في مدينة إسطنبول.