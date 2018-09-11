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21:58 11 سبتمبر/ أيلول 2018
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    ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو

    ثلاث دول تعبر عن قلقها من تزايد عدد المواقع العسكرية الروسية على حدود الناتو

    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    العالم
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    أعرب وزراء خارجية رومانيا وتركيا وبولندا خلال اجتماع لهم في بوخارست، عن القلق، بشأن العدد المتزايد للمواقع العسكرية الروسية على حدود الناتو.

    كيشيناو — سبوتنيك. نقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الرومانية، اليوم الثلاثاء، عن بيان مشترك للدول الثلاث: "نواصل بقلق مراقبة تزايد المواقع العسكرية الهجومية المرئية في روسيا، بما في ذلك على حدود حلف شمال الأطلسي، وكذلك الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي للناتو، وتكثيف العسكرة في شبه جزيرة القرم وكالينينغراد، والتدريبات العسكرية لروسيا والانتهاك المستمر لالتزامات الحد من التسلح وبناء الثقة".
    رجب طيب أردوغان
    © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool
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    وتابع البيان "نؤكد مجددا موقفنا الثابت والمبدئي بعدم الاعتراف بالضم، غير الشرعي وغير القانوني، لشبه جزيرة القرم. نحن قلقون بشأن الوضع في دونباس وشبه جزيرة القرم، وكذلك في ترانسنيستريا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، ونؤكد من جديد دعمنا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا وجورجيا وجمهورية مولدوفا، في إطار حدودها المعترف بها دوليا".
    وتدعو رومانيا وتركيا وبولندا، روسيا للعب "دور بناء" في تسوية النزاعات الإقليمية.
    ووصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، والبولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، إلى بوخارست، اليوم، الثلاثاء، للاجتماع مع نظيرهما، الروماني تيودور ميليشكان، لتقييم قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي عقدت في بروكسل، في يوليو/ تموز، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية في المنطقة الأورو-أطلسية.

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